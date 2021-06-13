TSK, Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefleri vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'de 14 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısının ardından Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefleri vurdu.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bulunan hastane ile kent merkezine yönelik saldırısında aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetmiş, 32 kişi de yaralanmıştı.

Sivillere yönelik saldırının ardından Mehmetçik, Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefleri ateş altına aldı.

Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtalarıyla yapılan "cezalandırma" atışları sonucunda teröristler tarafından kullanılan üç sözde karargah binası ile bir barınak ve mevzinin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TERÖRİSTLER ÇNRA İLE 8 ATIŞ YAPTI

Teröristlerin Tel Rıfat bölgesinde sivillerin bulunduğu hastaneye yönelik gerçekleştirdiği saldırının detayları da ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü Afrin şehir merkezi ve Şifa Hastanesi’nin olduğu bölgeye ÇNRA (çok namlulu roketatar) ile 8 atış yaptı.

Son 5 ay içinde teröristler tarafından bölgede gerçekleştirilen saldırılarda toplam 22 sivil öldü, 78 kişi yaralandı.