Hava harekatıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, MİT ve TSK'nın koordineli çalışmasıyla etkisiz hale getirildiği, MSB tarafından duyuruldu.

Türkiye, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla teröre karşı mücadelesini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK ve MİT'in ortak çalışmayla sınır ötesindeki teröristlere karşı yürüttüğü operasyonu duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde bulunan Haftanin'de 3 PKK'lı teröristin tespit edildiğini açıklayan MSB, teröristlerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"TERÖRİSTLERİ YOK ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Haftanin’de tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Hangi deliğe girerlerse girsinler teröristleri bulup yok etmeye devam ediyoruz, edeceğiz!" ifadelerine yer verildi.

TSK ve MİT çalışmasıyla Haftanin'de 3 PKK'lı terörist öldürüldü VİDEO