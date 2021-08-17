TSK ve MİT’ten operasyon: PKK'nın üst düzey ismi Said Hasan öldürüldü

Said Hasan önderliğindeki PKK'nın sözde yönetim takımı, SİHA'larca etkisiz hale getirilirken; teröristlerin Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüşmek üzere yola çıktıkları belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT, Kuzey Irak’ta başarılı bir operasyona daha imza attı.

MİT BULDU, SİHA'LAR VURDU

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüşmeye giden terör örgütü PKK'nın 3 kişilik sözde yönetim takımı, Sincar'dan çıkamadan SİHA'larca etkisiz hale getirildi.

Araç içerisinde, terör örgütü PKK'nın bölgedeki sözde üst düzey isimlerinden Said Hasan da bulunuyordu.

PKK'nın Sincar uzantısı YBŞ'nin sözde komutanı Said Hasan’ın, 3 yıl önce etkisiz hale getirilen PKK/KCK sözde yürütme konseyi üyesi Sincar Sorumlusu Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden'in yakın adamı olduğu öğrenildi.

TÜRK ÜSSÜNE SALDIRININ PLANLAYICISI

Said Hasan’ın, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika’daki Türk askeri üssüne yapılan ve 1 askerimizin şehit olduğu saldırının planlayıcısı olduğu belirtiliyor.

NOKTA OPERASYONU

Terörist Said Hasan'ın öldürüldüğü operasyondan geriye kalan fotoğraflar, SİHA'ların başarısını da gözler önüne serdi.

Fotoğraflardan anlaşıldığı gibi SİHA'nın, başarılı bir nokta operasyonuyla sadece hedefi yok ettiği ve şehirde başka hiçbir yere zarar vermediği dikkatlerden kaçmadı.

NOKTA OPERASYONUYLA ÖLDÜRÜLEN 3 TERÖRİST