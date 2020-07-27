- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 2 terörist öldürüldü
TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 2 terörist öldürüldü
TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 27.07.2020 - 08:51
- Güncelleme : 27.07.2020 - 08:51
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.