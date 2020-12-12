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    TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 5 terörist öldürüldü

    Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 12.12.2020 - 16:22
    • Güncelleme : 12.12.2020 - 16:26
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    TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 5 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak’ın kuzeyinden teröristleri temizlemeye devam ediyor.

    Ortak operasyon bu kez Gara bölgesine yapıldı.

    Tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

    “ETKİN VE KARARLI MÜCADELE”

    Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek.” denildi.

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