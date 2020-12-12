- Haberler
- Gündem Haberleri
- TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 5 terörist öldürüldü
TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 5 terörist öldürüldü
Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
- AA
- 12.12.2020 - 16:22
- Güncelleme : 12.12.2020 - 16:26
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak’ın kuzeyinden teröristleri temizlemeye devam ediyor.
Ortak operasyon bu kez Gara bölgesine yapıldı.
Tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
“ETKİN VE KARARLI MÜCADELE”
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek.” denildi.