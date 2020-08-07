TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 7 terörist öldürüldü

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 7 terörist öldürüldü

En Son Haber

Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme araçlarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Türk askeri, havadan karadan terörist avlıyor.

Bu kez Türk Silahlı Kuvvetleri ile Millî İstihbarat Teşkilatı ortak çalıştı, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif yapıldı.

Gözetleme araçları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla öldürüldü.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı, operasyona ilişkin Twitter hesabı üzerinden bilgi paylaştı.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.