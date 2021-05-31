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- TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Gara'da 5 terörist öldürüldü
TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Gara'da 5 terörist öldürüldü
TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
- AA
- 31.05.2021 - 12:48
- Güncelleme : 31.05.2021 - 13:13
Yine TSK ve MİT ortak operasyona çıktı, teröristlerin inlerini başlarına yıktı.
Irak’ın kuzeyi Gara bölgesinden kuş uçurtmayan komandolar, MİT’in tespit ettiği teröristlerin bulunduğu bölgeye hava harekatı düzenledi.
5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
TSK unsurları, bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK’lıyı havaya uçurdu.
“ARAYIP, BULUP YOK EDECEĞİZ”
Başarılı operasyonu Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından “Hangi deliğe girerlerse girsinler arayıp, bulup yok edeceğiz.” diyerek duyurdu.
TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Gara'da 5 terörist öldürüldü VİDEO