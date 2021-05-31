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    TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Gara'da 5 terörist öldürüldü

    TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
    • AA
    • 31.05.2021 - 12:48
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 13:13
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    TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Gara'da 5 terörist öldürüldü

    Yine TSK ve MİT ortak operasyona çıktı, teröristlerin inlerini başlarına yıktı.

    Irak’ın kuzeyi Gara bölgesinden kuş uçurtmayan komandolar, MİT’in tespit ettiği teröristlerin bulunduğu bölgeye hava harekatı düzenledi.

    5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    TSK unsurları, bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK’lıyı havaya uçurdu.

    “ARAYIP, BULUP YOK EDECEĞİZ”

    Başarılı operasyonu Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından “Hangi deliğe girerlerse girsinler arayıp, bulup yok edeceğiz.” diyerek duyurdu.

    TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Gara'da 5 terörist öldürüldü VİDEO

    TSK ve MİT ten ortak operasyon: Gara da 5 terörist öldürüldü #1

    TSK ve MİT ten ortak operasyon: Gara da 5 terörist öldürüldü #2

    TSK ve MİT ten ortak operasyon: Gara da 5 terörist öldürüldü #3

    TSK ve MİT ten ortak operasyon: Gara da 5 terörist öldürüldü #4

    TSK ve MİT ten ortak operasyon: Gara da 5 terörist öldürüldü #5

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