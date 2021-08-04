TSK yangın bölgelerine takviyelerini sürdürüyor

Pek çok yerde devam eden orman yangınlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri, söndürme ve tahliye çalışmalarına destekte bulunuyor.

Türkiye'nin birçok yerinde başlayan orman yangınları devam ediyor.

Devlet yetkililerin ve vatandaşların seferber olduğu bu zamanlarda söndürme çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor.

Alevlere karşı mücadelelede zorluk yaşandığı anlarda Türk Silahlı Kuvvetleri takviyelerde bulunarak mücadeleye katkılarını sunuyor.

Dün Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek verdiğini vurgularken, 400’den fazla Mehmetçiğin; 3 İHA, 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi, 50’den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla sahada olduğunu belirtti.





TSK HAREKETE GEÇTİ

Isparta ve Denizli Valiliği halen devam eden orman yangınlarına karşı bölgeye talep istedi. Bunun üzerine harekete geçen TSK olay yerine destek için ekipman ve personel görevlendirdi.

İŞ MAKİNALARI VE PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11’inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makinaları ve personel görevlendirilmiştir." denildi.

SU TANKERLERİ YOLLANDI

Isparta Valiliği'nin talebine karşılık veren TSK yaptığı açıklamada, "Isparta Valiliğinin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve arazi araçları ile personel görevlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"MEHMETÇİK ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR"

Milas'ta devam eden yangına karşı sahada bulunan Mehmetçik, vatandaşlarla birlikte söndürme çalışmalarında yer alıyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Savunma Bakanlığı, "Milas’taki Hava Meydan Komutanlığında görevli Mehmetçik, arazöz ve iş makinaları ile bölgede devam eden yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mehmetçiğe ve devletimizin kurum/kuruluşlarına destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.



