İsmail Demir, TSK'nın yeni Kargu teslimatlarını da alığını belirten bir paylaşımda bulundu.

Türkiye, savunma sanayii alanındaki başarılarıyla dünyada kendinden söz ettirmeye devam ediyor.

Çalışmaların ve geliştirmelerin her an devam ettiği Savunma Sanayii Başkanlığı'nda ise yeni bir teslimatın daha duyurusu yapıldı.

TSK'ya teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu’nun yeni teslimatlarını TSK’ya yaptıklarını duyudu.

"Harekat sahasında el güçlendiriyor"

Twitter'dan yapılan duyuruda Kargu'ya ait görüntüler de paylaşıldı. Demir'in yaptığı paylaşımda, "Kargu teslimatlarına devam ediyoruz. Güvenlik güçlerimizin harekat sahasında elini güçlendiren, Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU’nun yeni teslimatlarını TSK’ya gerçekleştirdik. Hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.

TSK, yeni Kargu teslimatını aldı VİDEO

