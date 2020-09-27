Dolar
7.6582
0.4301%
Euro
8.9072
0.0449%
Altın
1861.75
-0.3271%
Borsa
1124.17
0.4117%
G. Altın
458.493
0.117%
Bitcoin
82269.16
1.0116%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    TSK, yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor

    Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen 25 milimetrelik uçaksavar topu, atışlı testleri başarıyla tamamladı.
    • AA
    • 27.09.2020 - 10:18
    • Güncelleme : 27.09.2020 - 10:18
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    TSK, yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor

    Modern silah ve mühimmatlara yönelik üretimlerini Ar-Ge çalışmalarına paralel olarak yoğunlaştıran Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), yeni bir yerli silah sisteminin üretiminde daha sona yaklaştı.

    25 MİLİMETRELİK UÇAKSAVAR TOPU

    TSK'nin muharebe ve mücadele yeteneklerini artırarak askeri stratejilerinin etkinliğini ve hareket kabiliyetini geliştirme çalışmaları kapsamında 25 milimetrelik uçaksavar topu üretildi.

    ANA SİLAH OLARAK GÖREV ALACAK

    Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen uçaksavar topu, tekli, üçlü, onlu ve seri atış yapabiliyor. Düşük kadenz veya yüksek kadenz atış modu olan silah, döner mekanizma sistemi sayesinde düşük tutukluk oranına sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

    Zırhlı araçlar ve uzaktan komutalı silah kulelerinde kullanılabilecek silah, her türlü hava şartında ve muharebe ortamında ana silah olarak görev yapabilecek.

    TSK, yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor #1

    ATIŞLI TESTLERİ BAŞARIYLA GEÇTİ

    Birçok farklı hedefi etkin şekilde ateş altına alma yeteneğine sahip 25 mm silah sistemi, MKEK Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğündeki atışlı testlerini başarıyla tamamladı.

    TSK, yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor #2

    TSK, yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor #3

    TSK, yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir