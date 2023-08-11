TSK'da 187 general ve amiral görev yerlerine atandı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 187 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. Kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) 187 general ve amiralin görev yerleri belli oldu.

Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 119 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 30 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 38 generalin ataması gerçekleştirildi.

Orgeneral İrfan Özsert, Genelkurmay 2'nci Başkanı oldu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı General Atama Listesi'ne göre Genelkurmay 2'nci Başkanlığı'na Orgeneral İrfan Özsert, Ege Ordusu Komutanlığı'na (İntibak) Orgeneral Kemal Yeni, 3'üncü Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Veli Tarakcı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na Korgeneral Levent Ergün, 2'inci Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Metin Tokel, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na Korgeneral Zorlu Topaloğlu, 3'üncü Kolordu Komutanlığı'na Korgeneral Sezai Öztürk, 5'inci Kolordu Komutanlığı'na Tümgeneral Muammer Alper, 9'uncu Kolordu Komutanlığı'na Tümgeneral Tevfik Algan atandı.

Genelkurmay Personel Başkanlığı'na Tümgeneral Burhan Aktaş, Genelkurmay Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler ve Siber Savunma Komutanlığı'na Tuğgeneral Sait Cengiz Özsoy getirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Amiral Atama Listesi'ne göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na Koramiral İbrahim Özdem Koçer, Mayın Filosu Komutanlığı'na Tümamiral Mustafa Kaya atandı.

Deniz Hava Komutanı olarak Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Çanakkale Boğaz Komutanı olarak ise Tuğamiral Mustafa Biçen görev yapacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı General Atama Listesi'ne göre de Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na Orgeneral İsmail Güneykaya, Hava Eğitim Komutanlığı'na Korgeneral Erdoğan Gür, Hava Harp Okulu Komutanlığı'na Tümgeneral Ergin Dinç, Hava Savunma Komutanlığı'na Tümgeneral Ali Özmen, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı'na Tümgeneral Kemal Turan atandı.