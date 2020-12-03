TSK’da Din İşleri Subaylığı geri dönüyor

Türkiye'de 1967’de hukuken kaldırılan Din Subaylığı birimi, TSK bünyesinde yeniden kadro açılmasıyla tekrardan aktif hale geliyor.

Kıbrıs Harekatı’ndan bu yana ataması yapılmayan Din İşleri Subayı kadrosu tekrar hayata geçiriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından verilen atama kararıyla yeniden hayata geçecek birim, Kuvvet komutanlıklarının tamamında yer alacak.

TSK tarafından en son Kıbrıs Barış Harekatı’nda kullanılan Din Subaylığı’nın tarifi, TSK’nın sayfasında Subay İhtisasları bilgilendirme bölümünde “Personelin, moral, sosyal refah ve mutluluğunun arzu edildiği seviyeye ulaşması için manevi telkinlerde bulunur. Din eğitimini, ibadet ve dinî törenleri idare eder. İbadethane ihtiyaçlarını ilgili makamlarla eş güdüm sağlamak suretiyle sağlar. Din işlerini sevk ve idare eder.” ifadeleriyle yapıldı.

BİRGÜN GAZETESİ RAHATSIZ OLDU

Haberi okuyucularına duyuran BirGün gazetesi ise bu durumdan rahatsızlığını dile getirdi.

Gazete haberi okuyucularına "Gericiler istedi, oldu: TSK’de ‘Din Subaylığı’ geri dönüyor!" şeklinde servis etti.