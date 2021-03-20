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    TSK'dan ABD'nin savaş uçaklarına yakıt ikmali

    Türk Hava Kuvvetleri, ABD'ye ait F-18 savaş uçaklarına uluslararası hava sahasında yakıt ikmali yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.03.2021 - 14:14
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    TSK'dan ABD'nin savaş uçaklarına yakıt ikmali

    ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 4 adet F-18 savaş uçağına, "Joint Protected Entry" tatbikatı kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri tarafından uluslararası hava sahasında yakıt ikmali yapıldı.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), o anlara ait görüntüleri ise Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

    "KARŞILIKLI EĞİTİMLER İCRA EDİLDİ"

    Paylaşımda, "ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 adet F-18 savaş uçağına uluslararası hava sahasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından yakıt ikmali yapılarak karşılıklı eğitimler icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

    TSK'dan ABD'nin savaş uçaklarına yakıt ikmali

    TSK dan ABD nin savaş uçaklarına yakıt ikmali #1

    TSK dan ABD nin savaş uçaklarına yakıt ikmali #2

    TSK dan ABD nin savaş uçaklarına yakıt ikmali #3

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