- Haberler
- Gündem Haberleri
- TSK'dan ABD'nin savaş uçaklarına yakıt ikmali
TSK'dan ABD'nin savaş uçaklarına yakıt ikmali
Türk Hava Kuvvetleri, ABD'ye ait F-18 savaş uçaklarına uluslararası hava sahasında yakıt ikmali yaptı.
- AA & Ensonhaber
- 20.03.2021 - 14:14
ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 4 adet F-18 savaş uçağına, "Joint Protected Entry" tatbikatı kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri tarafından uluslararası hava sahasında yakıt ikmali yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), o anlara ait görüntüleri ise Twitter hesabı üzerinden paylaştı.
"KARŞILIKLI EĞİTİMLER İCRA EDİLDİ"
Paylaşımda, "ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 adet F-18 savaş uçağına uluslararası hava sahasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından yakıt ikmali yapılarak karşılıklı eğitimler icra edildi." ifadeleri kullanıldı.
TSK'dan ABD'nin savaş uçaklarına yakıt ikmali