TSK'dan FETÖ'ye ağır darbe: 150'si general 24 bin 388 ihraç

Milli Savunma Bakanlığı ifadelerine göre, hain darbe girişimi sonrasında FETÖ mensuplarından 24 bin 388 kişinin ihraç edildiği aktarıldı.

Türkiye, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarından geriye kalanlardan titizlikle temizleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ olmak üzere, yurda yönelik tehdit sinyalleri veren tüm tehlikelerle mücadelesini sürdürüyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürerken FETÖ ile mücadele de elde edilen yeni bilgi ve belgeler ışığında devam ediyor.

6 yılda 24 bin 388 kişi ihraç edildi

Bu bağlamda, 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinden toplam 24 bin 388 kişi ihraç edildi. 797 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam ediyor.

2 bin 436 kişinin rütbesi alındı

İhraç edilenler arasında 150 general yer alırken 2 bin 436 personelin rütbeleri alındı.

FETÖ'den temizlendikçe Türk Silahlı Kuvvetlerinin daha da güçlendiğini aktaran Bakanlık kaynakları, yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen harekatlar ile sayısı ve çapı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarıları, bunun en önemli göstergesi olarak adlandırdı.

500'e yakın tatbikat

FETÖ'nün darbe girişiminden bugüne kadar 200'e yakın büyük operasyon yapılırken, Mehmetçik 6 yıl içinde 500'e yakın ulusal ve uluslararası çapta eğitim ve tatbikat gerçekleştirdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı rekor kırdı

Kara Kuvvetleri Komutanlığının muharip imkan ve kabiliyetlerinin artırılması için komando tugayı sayısı 17'ye yükseltilirken Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar önceki sene 200 bin saat deniz seyir süresine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurları da son 6 senede harekat uçuşu sayısını artırdı.

"Şanlı üniformayı hainlerin taşımasına müsaade etmeyeceğiz"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, FETÖ ile mücadeleye ilişkin açıklamalarında, kararlı mücadelenin elde edilen yeni bilgi, belge ve veriler kapsamında bir bütün halinde sürdüğünü vurgulamıştı. FETÖ ile mücadele kapsamında yapılması gereken ne varsa yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini dile getiren Akar, "TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.