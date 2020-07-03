TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cü sayısı

Milli Savunma Bakanı Akar, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 19 bin 583 personelin ihraç edildiğini açıkladı.

15 Temmuz'da milletin iradesine kanlı bir darbe girişimiyle el koymaya çalışan FETÖ'cü hainlere yönelik büyük soruşturmalar başlatıldı.

Bu kapsamda TSK'dan binlerce personel ihraç edildi.

Bilançoyu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı.

MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR

Akar, "FETÖ’yle mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar TSK’dan 19 bin 583 personel ihraç edildi. 4 bin 156 personel hakkındaki adli ve idari süreç devam ediyor. Tüm terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ’yle mücadelemiz de kararlılıkla devam ediyor" ifadesini kullandı.