TSK'dan ihraç edilen teğmenler eğitim giderleri için tazminat ödeyecek

ANKA

Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni öncesi bazı öğrenciler, törende ilk defa 29 Ocak 1999’da yönergeye eklenen ve 29 Mart 2023’te yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metni okumak istediklerini amirlerine defalarca iletti.

Yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metnin törende okunmasının mümkün olmadığı kendilerine defalarca tebliğ edildi.

Ardından 5 teğmen, emre itaatsizlik ederek ve kılıç çatarak resmi olmayan kılıçlı "korsan yemin" düzenledi.

İHRAÇ EDİLDİLER

Yaşananların ardından disiplinsizlik gerekçesiyle başlatılan soruşturmada 5'i teğmen, 8 askeri personel hakkında yüksek disiplin süreci, 16 Ocak tarihinde tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, soruşturma kapsamında 3 disiplin amiri ve 5 teğmene silahlı kuvvetlerden ayırma cezası verildiğini açıkladı.

KARARIN TEBLİĞ EDİLMESİ BEKLENİYOR

İhraç kararının yazılı olarak tebliğ edilmesi bekleniyor.

Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen ''Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezalarına'' karşı idari yargı yoluna başvurulabiliyor.

Teğmenlerin avukatları, kararın yazılı tebliğinin ardından konuyu İdare Mahkemesine taşıyacak, teğmenlerin TSK’dan ayırma disiplin cezası ile cezalandırılması işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptaline karar verilmesi istenecek.Bu nedenle teğmenlerden de eğitim, öğrenim giderinden doğan alacaklar faiziyle tahsil edilecek.

TAZMİNAT ÖDEYEBİLİRLER

Teğmenler ihraç kararının kesinleşmesinin ardından idareye tazminat da ödeyecekleri belirtildi.

Askeriyeden ayrılacaklara ödettirilecek tazminata ilişkin yönetmelik, her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlara, Devlet tarafından yapılan masraflar, yönetmelikte yer alan giderleri kapsayacak biçimde maliyet hesaplaması yapılarak tazminat olarak ödettirilmesini öngörüyor.

Bu nedenle teğmenlerden de eğitim, öğrenim giderinden doğan alacaklar faiziyle tahsil edilecek.