30 Ağustos’ta, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturmada nihai karar açıklandı.

Törenin resmi bölümü tamamlandıktan sonra, yüzlerce yeni mezun teğmen tören alanında toplanarak kılıç çekip yemin etmiş ve "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganını atmıştı.

Bu görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 5 Eylül’de yaptığı açıklamayla olayın detaylı bir şekilde incelendiğini duyurmuştu.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE BEKLENEN KARAR

MSB, yaşananların ardından disiplinsizlik gerekçesiyle 5’i teğmen olmak üzere toplam 8 askeri personel hakkında disiplin soruşturması başlattı. 16 Ocak’ta tamamlanan yüksek disiplin sürecinin ardından, kararın açıklanması için belirlenen 10 günlük süre doldu.

İHRAÇ KARARI

Beklenen açıklama geldi ve Milli Savunma Bakanlığı, yürütülen disiplin soruşturması sonucunda 5 teğmen ve 3 disiplin amirinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edildiğini duyurdu.

MSB ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın onayına sunulan karar, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde önemli bir disiplin sürecine işaret ederken, soruşturma boyunca gündemde kalan ihraç ihtimali resmiyet kazanmış oldu.

İLK SAHİP ÇIKAN ÖZGÜR ÖZEL OLDU

Kararın ardından ilk tepki, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Askeri disiplin yönetmeliklerine ayrı davranan teğmenlerin ihraç edilmesinin hükümete bağlayan Özgür Özel, lsosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



İktidar bugün bir utanç kararının altına daha imza attı. “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen 5 teğmenimiz ve 3 komutanımız Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi.



Karar, kışlaya siyaset sokan Atatürk düşmanı zihniyetin dile gelmiş halidir. Atatürk’ün kurduğu orduda, “Mustafa Kemal’in askeriyiz” demek suç değildir. Suç olan Atatürk’ün askerlerini Atatürk’ün ordusundan tasfiye etmektir.



Bugün ordudan attığınız teğmenlerin Atatürkçü komutanları darbeye geçit vermedi. Ama 15 Temmuz’da darbeye kalkışanları orduya dolduran da cübbeli amiralinizi disipline sevketmeyip emekliliğini bekleyen de sizlersiniz.



Siz tercihinizi yine yanlış tarafta kullandınız.



Tören bittikten sonra edilen, içeriği Ata’ya, orduya ve vatana sadakat olan yeminden disiplinsizlik çıkmaz.



Ne yaparsanız yapın. Türk ordusunun bünyesi o kadar sağlamdır ki içine girmeye çalışan zehri püskürtür. Dönem birincisi Ebru Teğmenimizin dediği gibi:



İhraç da etseniz o gençlerin göğsündeki Harp Okulu rozetini alamayacaksınız.



Ordumuza karşı bu tarihi hatayı yapmayın dedik dinlemediniz. Söz veriyoruz. İktidara geldiğimizde hiçbir kayıpları olmadan teğmenlerimizi şanlı üniformalarıyla buluşturacağız. Bu yanlışa ortak olan kim varsa da onlardan bu kararın hesabını soracağız.