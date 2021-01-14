TSK'dan İzmir'de hava savunma eğitimi

Türkiye'nin milli hava savunma sistemlerinden Sentinel ve Kalkan'ın radar kurulumlarını kapsayan eğitimler, TSK tarafından gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yerli ve milli silahlarla Türk Savunma Sanayii ayağa kalktı.

Tüm dünyada ses getiren SİHA ve İHA'lardan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri envanterine son dahil edilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ASELSAN tarafından milli imkanlar kullanılarak üretilen faz dizili ilk milli radar Kalkan, kullanıma hazır hale geldi.

SAVAŞ UÇAĞI, İHA, SEYİR HALİNDEKİ FÜZENİN TAKİBİNİ YAPABİLİYOR

X-Bant frekans aralığında çalışan ve en az 100 kilometre menzile kadar hedef tespit ve takip edebilen Kalkan; savaş uçakları, helikopterler, havada asılı helikopterler, insansız hava araçları ve seyir füzelerinin tespit ve takibini yapabilmektedir.

EĞİTİMLER BAŞLADI

Bugün İzmir’deki 57’nci Topçu Tugayı Hava Savunma Tabur Komutanlığı'nda görevli askerler, hava savunma topu ile hava hedeflerinin takibi, ateş altına alınması, Sentinel ve Kalkan radar sistem kurulumlarını kapsayan eğitimleri gerçekleştirdi.