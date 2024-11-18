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Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesine ilişkin olarak başlatılan soruşturma tamamlandı.

Diplomasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Kara Harp Okulu dönem birincisi Ebru Eroğlu, kılıç çekip yemin içtirmişti.

Ebru Eroğlu'na, ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği tebliğ edilmişti.

Konuyla alakalı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) bir açıklama geldi.

"SORUŞTURMANIN OKUNAN METİNLE BİR İLGİSİ YOKTUR"

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Törenin sona ermesinin ardından dönem birincisi tarafından mezun oldukları tabur ismi zikredilerek toplanmaları ses yayın sisteminden anons edilerek çocuklarının mezuniyet sevincini yaşayan ailelerin alandan dışarı çıkmaları istenmiş, töreni takip etmek için gelen basın mensupları teğmenler tarafından olay yerine davet edilmiştir.



Tespitler, kılıç çatma esnasında okunacak metinden sadece eylemi organize eden teğmenlerin bilgisinin olduğu, teğmenlerin büyük çoğunluğunun sadece kılıç çatılacağı düşüncesi ile anonsa riayet ettikleri, Misafir Askerî Personelin (MAP) de anonsa uyarak olay yerine gelmelerinin bu düşünceyi teyit ettiği, yapılan eylemin mezun olmanın sevinciyle anlık gelişen bir durum olmadığı bazı öğrencilerin yönlendirmesiyle daha önceden planlanarak organize edildiği yönündedir. Bazı öğrencilerin ısrarlı taleplerine rağmen bahse konu disiplinsizliğe karşı amirlerin tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları da tespit edilmiştir. Her yönüyle büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütülen inceleme ve disiplin süreci sonucunda organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personel disiplin mevzuatı kapsamında Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilmiştir. Yüksek disiplin kuruluna sevk edilen personelin işlemleri devam etmektedir. Yapılan inceleme ve soruşturmanın ne okunan metinle ne de içeriğiyle bir ilgisi yoktur.

"TÜRK SİLAHLI KUVETLERİ'NDE AYRILIK VARMIŞ ALGISI YARATMIŞTIR"

Yemin metnini okuyan onlarca teğmenden sadece eylemi organize edenlerin Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmeleri okunan metnin içeriği ile ilgili bir tartışma olmadığının en büyük göstergesidir. Burada önemli olan, içerik ne olursa olsun disiplin sürecinin her zaman aynı şekilde işletilecek ve disiplinden asla taviz verilmeyecek olmasıdır. İlk defa 29 Ocak 1999’da yönergeye eklenen ve 29 Mart 2023’te yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metnin amirlerinin ikazlarına rağmen alternatif bir tören icra edilerek okunması disiplini bozucu tavır ve davranışlarda bulunmaktır. Bu tavır sen resmi törende okutmazsan ben alternatif tören yapar, basını da çağırır okurum tavrıdır ki asıl problem buradadır.



Türk Silahlı Kuvvetlerimizin millî, manevi ve mesleki değerleri bir bütündür ve ayrıştırmaya çalışmak tehlikelidir. Eylemin önceden planlanarak basını da davet etmek suretiyle organize şekilde yapılması Türk Silahlı Kuvvetlerinde ayrılık varmış algısı yaratmış, böylece Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranış sergilendiği tespit edilmiştir.

"HARP OKULLARI SİVİL ÜNİVERSİTE DEĞİLDİR"

'Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi'nde törenin nasıl icra edileceği yer almaktadır. Tören yönergesinde yazılı hususlar dışına çıkarak kendilerine göre alternatif tören organize etmek disipline aykırıdır. Resmî tören bölümü bitmiş olsa bile mezun teğmenlerin fiilen ailelerin ve basın mensuplarının bulunduğu tören alanında disiplinli bir tavır sergileme yükümlülüğü bulunmaktadır. Harp Okulları sivil üniversite değildir. Mezun olanlar, sivil üniversitelerde olduğu gibi farklı yerlere gitmeyecek, aynı disiplin kurallarına tabi TSK personeli olarak görevine devam edecektir. Mezun olmaları disiplin kurallarına uymayacakları anlamına gelemez.

"TSK'YI KAMUOYUNA TARTIŞMAYA AÇMIŞLAR, İTİBARINI ZEDELEMİŞLERDİR"

Eylemi organize eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personel 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu 20’nci madde c bendi 'Hizmete engel davranışlarda bulunmak: Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiillerde bulunmaktır.' kapsamında YDK’ya sevk edilmişlerdir. Bu personel, amirlerinin ikazlarına rağmen yürüklükten kaldırılmış olan metni, ısrarla emirlerin hilafına alternatif bir törenle okumak suretiyle TSK’yı kamuoyunda tartışmaya açmışlar, itibarını zedelemişlerdir. Burada önemli olan diğer bir olay; kadın subaylarımızın tarihte ilk defa 3 Harp Okulumuzu da birincilikle bitirmesinin gururunu yaşamak yerine, TSK’nın itibarını zedeleyecek şekilde tartışmaların içerisine çekilmesine neden olunmasıdır.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos’taki Kara Harp Okulu mezuniyet törenin ardından teğmenler, kılıç çatma töreni düzenleyerek “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atmıştı.

Teğmenlerin kılıç çatma töreninin ardından iktidar kanadından sert tepkiler gelmiş, teğmenler hakkında önce tahkikat ardından soruşturma yürütülmüştü.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni öncesi bazı öğrenciler, törende ilk defa 29 Ocak 1999’da yönergeye eklenen ve 29 Mart 2023’te yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metni okumak istediklerini amirlerine defalarca iletti.

Yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metnin törende okunmasının mümkün olmadığı kendilerine defalarca tebliğ edildi.

Törenin sona ermesinin ardından dönem birincisi tarafından mezun oldukları tabur ismi zikredilerek toplanmaları ses yayın sisteminden anons edilerek çocuklarının mezuniyet sevincini yaşayan ailelerin alandan dışarı çıkmaları istendi.

Töreni takip etmek için gelen basın mensupları teğmenler tarafından olay yerine davet edildi.

YALNIZCA EYLEMİ ORGANİZE EDEN TEĞMENLERİN HABERİ VARDI

Kılıç çatma esnasında okunacak metinden sadece eylemi organize eden teğmenlerin bilgisinin olduğu ortaya çıktı.

Teğmenlerin büyük çoğunluğunun sadece kılıç çatılacağı düşüncesi ile anonsa riayet ettikleri, Misafir Askerî Personelin (MAP) de anonsa uyarak olay yerine gelmelerinin bu düşünceyi teyit etti.

Yapılan eylemin mezun olmanın sevinciyle anlık gelişen bir durum olmadığı bazı öğrencilerin yönlendirmesiyle daha önceden planlanarak organize edildiği, bazı öğrencilerin ısrarlı taleplerine rağmen bahse konu disiplinsizliğe karşı amirlerin tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları tespit edildi.

SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Her yönüyle büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütülen inceleme ve disiplin süreci sonucunda organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personel disiplin mevzuatı kapsamında Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edildi.

Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen personelin işlemleri devam ediyor.