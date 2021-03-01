TSK'dan Lübnan ordusuna gıda yardımı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Lübnan Silahlı Kuvvetleri ve ailelerine 260 tondan fazla gıda ve temizlik ürünleri gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Lübnan ordusuna gıda yardımında bulundu.

Dün Mersin Limanı'ndan yola çıkan "TCG İskenderun" askeri yük gemisi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ın yanı sıra Beyrut Askeri Ataşesi Albay Bayram Büyan, Güvenlik Müşaviri Albay Yavuz Taşdemir, Lübnan ordusundan Tuğgeneral İlyas Yusuf ve diğer bazı askeri yetkililer tarafından karşılandı.

260 TONU AŞKIN GIDA VE TEMİZLİK ÜRÜNÜ GÖNDERİLDİ

Yaklaşık 600 ton kapasiteli askeri yük gemisinin taşıdığı 260 tonu aşkın kuru gıda ve temizlik ürünleri, gemi içinde düzenlenen törenle Lübnan ordusu yetkilisi Tuğgeneral Yusuf tarafından teslim alındı.

Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn'ı temsilen törene katılan Tuğgeneral Yusuf, TSK tarafından Lübnan ordusuna sağlanan bu yardımın iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki dayanışmayı simgelediğini ve kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtti.

Büyükelçi Çakıl da yaptığı açıklamada, TSK'nın İskenderun yük gemisini karşılamak üzere Beyrut Limanı'nda bulunduklarını dile getirerek, "Bundan bir süre önce Lübnan ordusu, subay ve ailelerine ayni yardım için talepte bulundu." dedi.

TSK, Lübnan ordusuna 260 tondan fazla gıda yardımında bulundu

YARDIMLAR ORDUYA VE AİLELERİNE ULAŞTI

Türkiye'nin Beyrut Askeri Ataşeliği ile Büyükelçiliği'nin bu konuyu Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) ilettiğini aktaran Büyükelçi Çakıl, MSB'nin yaklaşık bir aylık çalışmanın sonuncunda Lübnan ordusunda görev yapan subay, astsubay, asker ve ailelerine yüzlerce tonluk gıda yardımını sağlamış olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERMEYİ SÜRDÜRECEK"

Yaklaşık 600 ton yük kapasiteli askeri yük gemisinin Lübnan'a yüzlerce ton gıdayı ulaştırmasının sevincini yaşadıklarını dile getiren Çakıl, koronavirüs önlemleri nedeniyle az sayıdaki yetkililerin katıldığı törenle yardımları teslim ettiklerini belirtti.

Büyükelçi Çakıl, "Türkiye her alanda olduğu gibi askeri alanda da Lübnan'ı desteklemeyi sürdürecektir. Lübnan'ın yaşadığı ağır ekonomik krizden çıkabilmesi için de Türkiye, elinden gelen türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir." diye konuştu.