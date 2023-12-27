Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 59 terörist öldürüldü... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "İntikam almaya devam ediyoruz" notu ile 71 hava harekatında 59 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

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ensonhaber.com

Kahraman Türk askeri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor!

Teröristlerin kökünü kazımayı görev edinen askerlerden her geçen günde bir başarılı haber daha geliyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımı ile bir video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Terörle mücadele başta olmak üzere faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Bakan Güler, göğüs kabartan bir detayı da paylaştı. Bu detaya göre 59 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

"İntikamlarını aldık, almaya devam ediyoruz"

Bakan Yaşar Güler, toplantıda şunları söyledi:

Bildiğiniz gibi 22 ve 23 Aralık’ta maalesef Pençe-Kilit Harekât bölgesinde 12 kahraman evladımızı şehit verdik. Acımız büyük ama irademiz tam. Ve bu değerli evlatlarımızın intikamlarını aldık, almaya devam ediyoruz. En ağır şekilde almaya da devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben bu vesileyle aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.

"71 hava harekatı ile 59 terörist etkisiz hale getirildi"

Bu saldırılara karşılık olarak Irak ve Suriye kuzeyinde toplam 71 hedefe hava harekâtı icra ettik.

Hava harekâtları, çatışmalar ve diğer vasıtalarla toplam 59 terörist etkisiz hâle getirildi. Ama bunların hiçbirisi bizim bir şehidimizin tırnağına bile değmez. Onu da ifade etmek istiyorum. Bunlardan alacağımız intikam ile onlara değecek kadar teröristi de en kısa sürede etkisiz hâle getireceğiz, bundan da kimse şüphe etmesin.

"En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek"