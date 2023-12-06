TSK'dan PKK'ya bir darbe daha: 8 terörist öldürüldü

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Kahraman Türk askeri hain teröristlerin ensesinde.
Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarını başarıyla sürdüren askerler, her geçen gün göğüs kabartmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, kahramanlardan bir başarıyı daha duyurdu.
Haber, Pençe-Kilit bölgesinden.
Türk Silahlı Kuvvetleri, tespit edilen teröristlere hava harekatı düzenledi.
8 terörist öldürüldü
İşte o duyurunun detayları;
Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!
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