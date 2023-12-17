TSK'dan PKK'ya bir darbe daha! Fırat Kalkanı'nda 7'si öldürüldü Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.

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Kahraman Türk askeri hain teröristlerin ensesinde.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarını başarıyla sürdüren askerler, her geçen gün göğüs kabartmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, kahramanlardan bir başarıyı daha duyurdu.

Haber bu kez Fırat Kalkanı bölgesinden.

Türk Silahlı Kuvvetleri, tespit edilen teröristlerin tepesine bindi.

"7 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi"

İşte bakanlığın o açıklaması;