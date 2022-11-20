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TSK'dan Suriye'nin kuzeyine operasyon
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'ya ait hederleri vurdu.
- Haber Merkezi
- 20.11.2022 - 01:08
Türkiye'nin terörle mücadelesi, sınır ötesinde de kararlılıkla devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan, terör örgütü YPG/PKK'ya ait mevzileri havadan ateş altına aldı.
Karadan da topçu desteği verildi
Ayn-El Arab bölgesini(Kobane) vurmaya devam edilirken, karadan da topçu atışlarıyla destek verildi.
Ayrıntılar gelecek..