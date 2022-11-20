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    TSK'dan Suriye'nin kuzeyine operasyon

    Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'ya ait hederleri vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2022 - 01:08
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    TSK'dan Suriye'nin kuzeyine operasyon

    Türkiye'nin terörle mücadelesi, sınır ötesinde de kararlılıkla devam ediyor.

    Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan, terör örgütü YPG/PKK'ya ait mevzileri havadan ateş altına aldı.

    Karadan da topçu desteği verildi

    Ayn-El Arab bölgesini(Kobane) vurmaya devam edilirken, karadan da topçu atışlarıyla destek verildi.

    Ayrıntılar gelecek..

    TSK'dan Suriye'nin kuzeyine operasyon - VİDEO


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