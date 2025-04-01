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AA

Kahraman Mehmetçik'in terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor..

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından operasyonlar büyük bir kararlılıkla sürdürülürken, eli kanlı terör örgütü PKK'da ise çözülmeler sürüyor.

TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Güvenlik kaynaklarından önemli bilgilere ulaşıldı..

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, son haftalarda PKK/PYD-YPG'li teröristlerin sözde yöneticileri ile kesilen iletişimleri sonucunda aç ve susuzluk içinde kalmasıyla, TSK'ya teslim olan terörist sayısı arttı.

TESLİM OLAN TERÖRİSTTEN 'AÇLIK VE SEFALET' VURGUSU

Teslim olan terörist, ilk ifadesinde, örgütün zor durumda olduğunu, sözde yöneticilerinin onları düşünmediğini, açlık ve sefalet içinde teslim olmaktan başka çareleri kalmadığını belirtti.

TESLİM OLMA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Pençe Kilit bölgesinde arama tarama faaliyetleri, Ramazan Bayramında da devam ediyor..

Son yaşanan gelişmede, arama tarama faaliyetleri neticesinde terör örgütü PKK/PYD-YPG mensubunun teslim olma görüntüleri ortaya çıktı.

5 TERÖRİST TESLİM OLMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan gelişmede ise, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde PKK/YPG'li 5 teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim olduğu öğrenilmişti.