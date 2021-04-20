'NATO Güvence Tedbirleri' kapsamında, E-7T HİK uçağı ile ilk defa başka NATO ülkesi hava sahasında görev gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterindeki 'E-7T HİK' uçağıyla bir ilke imza atıldı.

E-7T HİK uçağı, ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev yaptı.

ROMANYA'DA GÖREV İCRA ETTİ

Görev, 16 Nisan’da Romanya havasında gerçekleşti. Roman Kontrol İhbar Merkezi ile Link-16 üzerinden hava resmi paylaşımı da yapıldı.

Öte yandan, Romanya hava sahasındaki görev kapsamında, elektronik destek ile deniz resmi oluşturma ve paylaşma faaliyeti de icra edilerek İspanya’da bulunan CAOC (Combined Air Operations Centre) Torrejon’a tespitlerin bildirimi sağlandı.

TSK'nın 'E-7T HİK' uçağı Romanya hava sahasında