TSK'nın ilk kadın amirali: Gökçen Fırat YAŞ kararları kapsamında bu sene ilk defa Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir kadın albay bir üst rütbeye terfi ettirildi, Deniz Kuvvetlerinde Kurmay Albay Gökçen Fırat tuğamiralliğe yükseltilerek, Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir ilke imza atıldı.

AA & Ensonhaber

Kritik seçimlerinden ardından Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı'na atanmış, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni komuta kademesinin nasıl şekilleneceği merak ediliyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi şekillendi.

Genelkurmay Başkanlığı'na Metin Gürak atanırken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yapılan atama dikkat çekti.

İlk kez bir kadın, amiral oldu.

İlk kadın amiral Gökçen Fırat

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay Gökçen Fırat, amiralliğe terfi etti.

"Kadın subay olmak çok farklı"

Atamaların ardından Albay Gökçen Fırat’ın kim olduğu ise merak konusu oldu.

Albay Fırat'ın 2004 yılında verdiği röportajında Deniz Harp Akademisi'ne giren ilk kadın subay olmayı hedeflediğini ifade ettiği ortaya çıktı.

Türkiye’nin ilk kadın gemi komutanı olan Fırat, "Kadın doktor çok ama kadın subay olmak farklı." dedi.

"Kadınlar için de çok yeni bir şey"

Üniforma aşkı hakkında konuşan Albay Fırat aynı zamanda şu ifadeleri kullanmıştı:

Subay olmanın Türkiye'de çok saygın bir yeri var, çok güzel bir meslek. Kadınlar için de çok yeni bir şey. Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'de çok saygın bir kurum. Onun bir parçası olmak istedim.

"Bana hep çok çekici gelirdi"