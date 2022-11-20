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    TSK'nın Suriye ve Irak'ta vurduğu terör hedefleri

    TSK'nın Suriye ve Irak'ta vurduğu terör hedefleri

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Irak'ın kuzeyinde vurduğu terör hedeflerine dair ayrıntılar..
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2022 - 03:34
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    Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta yuvalanan bölücü terör örgütüne yönelik mücadelesi sürüyor.

    Terörü bölgeden temizlemekte kararlı Türk ordusu, teröristlerin yuvalandığı bölgelere bir darbe daha vurdu.

    Suriye'de ABD'nin silah ve mühimmat desteğinin de verildiği terörist mevzileri dahil, Irak'ın kuzeyinde belirlenen hedefler tek tek imha edildi.

    TSK'dan Suriye ve Irak'ın kuzeyine operasyon - VİDEO

    Suriye ve Irak'ta vurulan bölgeler

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ağırlıklı icra ettiği, karadanda topçu desteğinin verildiği operasyonda,

    Kandil, Ayn Dagne, Tel Rıfat ve çevresi, Minnig Havalimanı, Derbesiye, Malikiye, Ayn El Arab (Kobani) ve çevresi, Karaçok Dağı, Süleymaniye, Ayn İsa, Sincari ve Maranez bölgeleri ateş altına alındı.

    Suriye ve Irak'ta terör hedefleri ateş altında - VİDEO


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