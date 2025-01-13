AA & Ensonhaber

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem karada hem de suda görev yapabilen ve "timsah" lakabıyla tanınan amfibi birlikleri, "daima hazır" parolasıyla eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Yurt içinde ve dışında operasyonel başarılarıyla dikkat çeken bu özel birlikler, İzmir’in Foça ilçesinde konuşlu 1. Amfibi Deniz Piyade Tugayı’nda kapsamlı eğitimlerden geçiyor.

8 HAFTA SÜREN YOĞUN VE ZORLU EĞİTİM

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan personel, gemiye çıkma, dar ve sığ sularda hareket, kuvvet koruma, deniz haydutluğuyla mücadele ve muharip olmayanların tahliyesi gibi kritik operasyonlar için zorlu bir eğitim sürecinden geçiriliyor. Komando temel kursunu başarıyla tamamlayan subay, astsubay ve uzman erbaşlar; atış, kondisyon, ileri yüzme ve spor gibi zorlu testlerden geçerek Amfibi Hücum Timi kursuna katılmaya hak kazanıyor. Yaklaşık 8 hafta süren bu yoğun eğitimlerin ardından seçilen personel, özel operasyon timlerinde görev almaya başlıyor.

TSK'NIN TİMSAHLARINDAN "TAM İSABET"

Amfibi Hücum Timleri, hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerde üstün performans sergiliyor. Su altında olduğu kadar karada da hızlı hareket edebilmeleri nedeniyle "timsah" olarak anılan bu özel timler, güne sporla başlıyor ve güç-kondisyon parkurlarında dayanıklılıklarını artırıyor. Atış eğitiminde ise sabit ve hareketli hedeflere "tam isabet" vurarak üstün nişancılık yeteneklerini ortaya koyuyorlar.

HER ŞARTTA GÖREV YAPABİLECEK DONANIM

Birliklerin eğitim programı aksiyon filmlerini aratmayacak kadar zorlu ve etkileyici. Bottan hareket halindeki gemiye çıkma, halatla helikopterden iniş, dar sularda gizli hareket, kaçma-kurtulma ve hayatta kalma gibi özel eğitimler, timlerin her türlü şartta görev yapabilecek donanıma sahip olmalarını sağlıyor. Eğitimlerde stres altında bile hedefe odaklanmayı başaran personel, denizdeki ve karadaki görevlerini kusursuz bir şekilde yerine getiriyor.

GERÇEĞİ ARAT MAYAN TATBİKATLAR

AA ekibinin görüntülediği eğitimlerde timsahlar, meskun mahal operasyonlarından denizden karaya çıkarma faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede zorlu görevleri başarıyla icra etti. Personelin bottan hareket halindeki gemiye çıkarak gemiyi ele geçirme tatbikatı, gerçeği aratmayan bir operasyonun provasını sundu.

BİRÇOK SINIR ÖTESİ BAŞARIYA İMZA ATTILAR

1. Amfibi Deniz Piyade Tugayı’nın tarihsel başarıları da oldukça dikkat çekici. Kıbrıs Barış Harekatı’nda gösterdiği üstün başarı nedeniyle "Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası" ile onurlandırılan Tugay, yıllar boyunca birçok ulusal ve uluslararası operasyonda görev aldı. Tugay personeli, Şırnak’taki iç güvenlik harekatlarından Arnavutluk’taki insani yardım misyonlarına, Libya ve Lübnan’da tahliye operasyonlarından Afganistan’da uluslararası güvenlik görevlerine kadar pek çok kritik operasyonda yer aldı.

"AMFİBİ DAİMA HAZIR"

Tugay Komutanı Albay, amfibi birliklerin geçmişten günümüze üstün başarılarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini temsil ettiğini belirtti:

Tugayımız, her türlü görev için kısa sürede hazır hale gelebilen, bölge şartlarına kolayca uyum sağlayabilen ve diğer ülke personelleriyle uyum içinde çalışabilen bir yapıya sahiptir. Amfibi birliklerimiz, yurt içinde ve dışında gerçekleştirdiği tatbikatlarla Atatürk’ün izinde, geçmişten aldığı güç ve tecrübeyle ülkemizi gururla temsil etmeye devam etmektedir.

"Amfibi daima hazır" parolasıyla hareket eden bu seçkin birlikler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara ve deniz arasında güçlü bir köprü oluşturarak savunmadaki etkinliğini artıran önemli bir unsuru olmaya devam ediyor.