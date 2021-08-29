TSK'nın yeni vurucu gücü: Akıncı TİHA

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'nin SİHA'ları terörle mücadelede kullanmaya başladığı günlerde kameralar karşısına geçerek "SİHA'ları kullanmayın" açıklaması yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayisinin güçlenmesi için verdiği destekler; son yıllarda Türkiye'nin dışa bağımlılık oranını büyük oranda düşürdü.

Her alanda yerli ve milli üretimlerin başlaması, Türkiye'yi dünyaya silah ihraç eden bir ülke haline getirdi.

Türkiye'nin, terörle mücadelede operasyonlarında yerli ve milli SİHA'larını kullanmaya başladığı günlerde, hafızlara kazınan bir isim ortaya çıktı: CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Sezgin Tanrıkulu, SİHA'ların kullanılmamasını istedi.

"ESKİDEN JİTEM VARDI, ŞİMDİ SİHA'LAR"

CHP'li Tanrıkulu, "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur; savaşın da kuralları vardır." ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTLERE PİKNİKÇİ..

CHP'de SİHA tartışmaları Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamalarıyla başlasa da daha sonra da devam etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SİHA'larla öldürülen teröristlerin "piknikçi" olduğunu söyledi.

Aradan yıllar geçti.

CHP'YE RAĞMEN AKINCI TİHA ÜRETİLDİ

Türkiye, CHP'nin tüm engellemelerine rağmen, savunma sanayiinde başarılı adımlar atmaya devam etti.

SİHA'ların ardından BAYKAR tarafından, SİHA'nın büyüğü olarak nitelendirilebilecek, AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) üretildi.

CHP'li vekil Tanrıkulu SİHA'lardan şikayetçi