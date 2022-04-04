TTB Başkanı Fincancı'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

HDP'ye yakınlığıyla bilinen Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.

Görüşmede CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba eşlik etti.

Yine görüşmede TTB Başkanı Fincancı, Kılıçdaroğlu'na doktorların taleplerini iletti.

HDP'NİN VERDİĞİ DESTEKLE BİLİNİYOR

Öte yandan Türk Tabipler Birliği Başkanı olan Şebnem Korur Fincancı, her fırsatta devlet karşıtı açıklamalarıyla ön plana çıkıyor.

HDP'nin kendisine verdiği destekle bilinen Fincancı, geçtiğimiz günlerde doktorların talepleri yerine getirilmezse sağlık sistemini kilitleyeceklerini söylemişti.

Fincancı, görevi başındaki doktorları provoke etmeye kalkmıştı.

ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK PLATFORMUNUN KURUCULARINDAN

Cizre'de hendek kazan teröristlere yönelik yapılan operasyonlarda imza toplayan isimlerden biri olan Fincancı, Türk askerini katliam yapmakla suçlamıştı.

Ayrıca 1915 olaylarında Türkiye'nin Ermenistan'a soykırım yaptığını savunan Fincancı, İmralı'da tutuklu bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan için kurulan Öcalan'a Özgürlük Platformu'nun da kurucuları arasında yer almıştı.