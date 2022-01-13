Meclis'te muhalefet partilerinin milletvekilleriyle birlikte ortak bir basın toplantısı düzenleyen Türk Tabipler Birliği, sağlık sistemini durdurma tehdidinde bulundu.

CHP, HDP ve İyi Partili milletvekilleri ve Türk Tabipleri Birliği (TBB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

TTB Başkanı Fincancı, sağlık çalışanları olarak hekimlerin haklarını elde edebilmesi için mücadele ettiklerini öne sürdü.

Açıklamalarına devam eden Fincancı, doktorların sesini duyurduklarını söyleyerek, istedikleri olmadığı takdirde sağlık sistemini durdurma tehdidinde bulundu.

"MESLEKTAŞLARIMIZ HAZIR, SAĞLIK SİSTEMİ DURMA NOKTASINA GELEBİLİR"

Fincancı, "Biliyoruz ki alanda çalışan meslektaşlarımız hazır; sağlık sistemi tümüyle durma noktasına gelebilir." diyerek sağlık sistemini durdurmaya hazır olduklarını söyledi.

TTB Başkanı Fincancı'dan 'sağlık sistemini durdurma' tehdidi VİDEO

"SAĞLIK SİSTEMİNİN DURMASINI MI İSTİYORSUNUZ?"

Fincancı, konuyla ilgili sözlerine son olarak şöyle devam etti:

"Hep beraber haklarımızı alıncaya kadar tüm sağlık sistemi durdurulabilir, aciller dışında. Öyle mi olmasını istiyoruz?"