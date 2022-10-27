TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi

Şebnem Korur Fincancı'nın emniyetteki sorgusunun sona erdiği ve adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 'nin "kimyasal silah" kullandığı iftirasını atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" iddialarıyla açtığı soruşturma çerçevesinde dün İstanbul’da gözaltına alınan Fincancı'nın adliyeye sevk edildiği açıklandı.

Hastaneden alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen Fincancı'nın soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.

Evinde arama yapıldı

Gözaltına alınan Fincancı'nın ikametinde yapılan aramada; şüpheliye ait dijital materyaller, 1 adet yasaklama kararı bulunan kitap, 25 adet dolu, 1 adet boş 9 mm tabanca fişeği ve 2 adet dolu, 1 adet boş Kalaşnikof fişeği ele geçirilmişti.