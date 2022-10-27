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    TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi

    Şebnem Korur Fincancı'nın emniyetteki sorgusunun sona erdiği ve adliyeye sevk edildiği bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2022 - 07:39
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 08:29
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    TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 'nin "kimyasal silah" kullandığı iftirasını atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alınmıştı.

    Adliyeye sevk edildi

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" iddialarıyla açtığı soruşturma çerçevesinde dün İstanbul’da gözaltına alınan Fincancı'nın adliyeye sevk edildiği açıklandı.

    Hastaneden alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen Fincancı'nın soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.

    Evinde arama yapıldı

    Gözaltına alınan Fincancı'nın ikametinde yapılan aramada; şüpheliye ait dijital materyaller, 1 adet yasaklama kararı bulunan kitap, 25 adet dolu, 1 adet boş 9 mm tabanca fişeği ve 2 adet dolu, 1 adet boş Kalaşnikof fişeği ele geçirilmişti.

    TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi #1

    TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi #2

    TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi #3


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