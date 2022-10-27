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    TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

    TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

    Terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2022 - 16:07
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 16:21
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    PKK sempatizanlığıyla bilinen Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK'yla yakınlığıyla bilinen kanalda, Türk ordusunun teröristlere karşı kimyasal silah kullandığını söyledi.

    Fincancı, 20 Ekim'de PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınmıştı.

    İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı, Ankara'ya getirildi.

    Tutuklanma talebi istendi

    Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Fincancı savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

    Tutuklandı

    Terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı çıkarıldığı Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevine gönderildi.

    TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı #1


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