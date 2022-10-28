Petrol
94.05
-1.04%
Euro
18.5548
0.03%
Dolar
18.6086
0.05%
Altın
994
-0.01%
Borsa
3935
0.00%
Bitcoin
378.816
-2.15%
BTXN Coin
10.68
1.71%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 14 C
    TTB Başkanı ve yönetiminin görevden alınması için davaname hazırlandı

    TTB Başkanı ve yönetiminin görevden alınması için davaname hazırlandı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve merkez yönetiminin görevden alınması için davaname hazırladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 10:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türkiye'de gündem oluşturdu.

    Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 'kimyasal silah' kullanmakla suçlayan Fincancı, tepkilerin ardından gözaltına alındı.

    Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan Fincancı, ardından da adliyeye sevk edildi.

    Cezaevini boyladı

    Sulh ceza hakimliğince sorgusu tamamlanan Fincancı, çıkarıldığı Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevi'ne gönderildi.

    TTB Başkanı ve merkez yönetimine davaname

    Edinilen bir son dakika bilgisine göre ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TTB başkanı ve merkez yönetimi için harekete geçti.

    Başsavcılık, Şebnem Korur Fincancı ve merkez yönetiminin görevden alınması için davaname hazırladı.

    Şebnem Korur'dan PKK kanalında TSK'ya iftira VİDEO

    TTB Başkanı ve yönetiminin görevden alınması için davaname hazırlandı #1


    ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES/3 sınavı ne zaman?
    Eğitim

    ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES/3 sınavı ne zaman?

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Muğla'daki işçi mermer ocağında kayanın altında can verdi
    3. Sayfa

    Muğla'daki işçi mermer ocağında kayanın altında can verdi

    Görüş Bildir