TTB Başkanı ve yönetiminin görevden alınması için davaname hazırlandı

TTB Başkanı ve yönetiminin görevden alınması için davaname hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve merkez yönetiminin görevden alınması için davaname hazırladı.

Terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türkiye'de gündem oluşturdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 'kimyasal silah' kullanmakla suçlayan Fincancı, tepkilerin ardından gözaltına alındı.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan Fincancı, ardından da adliyeye sevk edildi.

Cezaevini boyladı

Sulh ceza hakimliğince sorgusu tamamlanan Fincancı, çıkarıldığı Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevi'ne gönderildi.

TTB Başkanı ve merkez yönetimine davaname

Edinilen bir son dakika bilgisine göre ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TTB başkanı ve merkez yönetimi için harekete geçti.

Başsavcılık, Şebnem Korur Fincancı ve merkez yönetiminin görevden alınması için davaname hazırladı.

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