TTB davasında karar: Merkez Konseyi görevden alındı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin görevden alınması talebiyle açılan davanın karar duruşması Ankara Dışkapı Adliyesi'nde görüldü.
Duruşmaya, görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyinin üyeleri ve avukatlarının yanı sıra milletvekilleri, sendika temsilcileri, meslek örgütü yöneticileri ile CHP, HEDEP, EMEP'ten milletvekilleri katıldı.
Hakim, duruşmayı ertelemek isterken, avukatlar ve görevden alınmaları talep edilen TTB Merkez Konsey üyeleri savunma yapmak istedi.
Savunmaların ardından hakim karar için ara verdi.
Aranın ardından kararını açıklayan hakim, Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmasına karar verdi.
Görevden alınanlar arasında Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı da yer alıyor.
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