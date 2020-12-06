TTB yöneticisi PKK konferansına katılıyor

PKK'nın akademisyen yapılanması Kurd-Akad Derneği tarafından düzenlenen 'Kürt Doktorlar ve Müttefik Meslekler' konulu konferansta Tabipler Birliği üyesi de yer alacak.

Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) faaliyetleri yine gündemde...

PKK ve FETÖ'ye verdiği destekle bilinen Rasime Şebnem Korur Fincancı'nın TTB'nin başkanı olmasının tartışmaları sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz haftalarda Fincancı ve Tabipler Birliği'ni partilerinin genel merkezinde ağırlamıştı.

Ziyaretler sonrası iki partiye de kamuoyunda tepkiler geldi.

TABİPLER BİRLİĞİ PKK KONFERANSINDA

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Avrupa'da PKK'ya bağlı akademisyenleri örgütlemek üzere kurulan, Almanya merkezli Kurd Akad Derneği'nin düzenlediği "Kürt Doktorlar ve Müttefik Meslekler Konferansı"na TTB'nin Merkez Konseyi'nden bir ismin de katılacağı ortaya çıktı.

KONSEY ÜYESİ HALİS YERLİKAYA

16 Ocak 2021'de internet üzerinden yapılacak konferansta konuşmacılar arasında TTB Merkez Konsey Üyesi Uzm. Dr. Halis Yerlikaya da yer alıyor.

Konferans programında Yerlikaya'nın sözde "Kuzey Kürdistan" temsilcisi olarak yer alacağı belirtilerek, konuşma konusunun da "Kuzey Kürdistan: Dışlanma ve Asimilasyon Bağlamında Tıbbi Bakım" olduğu vurgulanıyor.

SÖZDE KÜRDİSTAN TEMSİL EDİLECEK

Kürt Akademisyenler Ağı olarak da nitelendirilen Kurd-Akad'ın başkanı Dr. Dersim Dağdeviren'in de katılacağı konferansta Yerlikaya dışında 3 doktorun da sözde Güney, Doğu, Batı Kürdistan adına konuşma yapacağı kaydediliyor.

Etkinlik programında konferansta ayrıca "Kürdistan'da savaşlar, krizler ve pandemiler bağlamında sağlık yapıları" konusunun da işleneceği kaydediliyor.

Kurd-Akad'ın sosyal medya hasaplarında, konferansa ilişkin paylaşımlarda Almanca, Kürtçe ve İngilizce duyurular yapılıyor.