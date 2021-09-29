TTB'den Seda Sayan'a konuk olan doktora inceleme talebi

Sabahın Sultanı Seda Sayan programına çıkarak dans etmesiyle gündem olan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat'a, Türk Tabipleri Birliği'nden inceleme talebi geldi.

Star TV ekranların hafta içi her gün yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan programı, son bölümü ile izleyenlerini coşturmuştu.

Birbirinden farklı konuların işlendiği programa konuk olarak Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat katılmış, orkestranın müziğe başlaması ile oynamaya başlamıştı.

DR. KÜÇÜKPOLAT'IN DANSI BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ

Kırmızı elbisesi ve ışıltılı topuklu ayakkabıları ile beğenileri üzerine toplayan Dr. Küçükpolat'ın dansı ilgi çekmişti.

Ekranlara yansıyan renkli görüntüyle ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.

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TTB, İNCELEME TALEBİNDE BULUNDU

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Op. Dr. Küçükpolat hakkında inceleme talebinde bulundu.

TTB tarafından Tabip Odası Başkanlığına gönderilen yazıd,i şu ifadelere yer verildi:

"'Sabahın Sultanı Seda Sayan' adlı televizyon programında konuk olan Op. Dr. Banu Küçükpolat'ın tıbbi deontoloji ve hekimlik meslek etiği kuralları ışığında disiplin işlemleri yönünden değerlendirilmesini ve sonucundan tarafımıza ve ilgililerine bilgi verilmesini bekleriz."

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