TTBP Başkanı: Alkol satış yasağı kalkmıştır

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkollü içki satış yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTBP) Başkanı Özgür Aybaş, koronavirüsle mücadele kapsamında başlayan 17 günlük tam kapanma sürecinde uygulanması beklenen alkollü içki satışı yasağıyla ilgili yaşanan bir gelişmeyi aktardı.

"YASAK KALKMIŞTIR"

Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

BAKANLIK YALANLADI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bizim dışımızda yapılan açıklamalara itibar edilmemeli." denildi.