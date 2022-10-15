TTK, yüksek metan gazı iddialarını yalanladı

Basında yer alan 'Sayıştay raporu' iddialarına ilişkin açıklamada, 'Eksi kotlarda yüksek metan gazı' içerikli haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Türkiye, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasının ardından yasa boğuldu.

Olayın meydana geldiği ilk anlardan itibaren devletin tüm kurumları, arama ve kurtarma çalışmaları için seferber oldu.

Bölgede ailelerin umut dolu bekleyişleri sürerken, bazı medya kuruluşları tarafından ortaya 2019 yılındaki Sayıştay raporuna atıfta bulunularak, "Çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazı tespit edildi" haberlerine yer verildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ortaya atılan iddiaların dezenformasyondan ibaret olduğunu vurguladı.

TTK açıklaması

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Eksi kotlarda yüksek metan gazı' ve '2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporu' içerikli haberlerdeki yanlış ifadeler nedeniyle açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.

"Kömürün içerisinde yer alan metan gazı 'çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazı tespit edildi' şeklinde lanse edilmektedir"



2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporuna atıfta bulunularak yapılan haberlerde, çalışan damarların tamamında gaz içeriğinin yüksek olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu haberlerde kömürün içerisinde yer alan metan gazı 'Çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazı tespit edildi' şeklinde lanse edilmektedir. Söz konusu bu ifade tamamen yanlıştır.

Ocak içerisindeki havalandırma ile kömürün bünyesindeki metan gazı birbirinden farklı konulardır. Dolayısıyla bu durum iş sağlığını ve güvenliğini etkileyen bir durum değildi.

Öte yandan Kurumumuzdaki tüm müesseselerimizde maden iş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya riayet edilerek üretim yapılmaktadır.

"Denetim değil, nezaketen yapılan bir ziyaret"

Ayrıca yine başka bir haberde;

Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanlığına atanan sayın İbrahim Özkarcı atanmasını müteakip kurumumuzu ziyaret etmiştir. Ziyaret esnasında Özkarcı, yeraltı ocağımızı da ziyaret etmiştir. Söz konusu ziyaret denetim amaçlı olmayıp, sadece kurumumuza yapılan bir nezaket ziyaretidir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermektedir.

TTK Amasra Müessesesinde üretim esnasında Kurum Degaj Yönergesi hükümleri titizlikle uygulanmaktadır."