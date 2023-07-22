Tuba Büyüküstün'ün İngilizce performansı Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, İngilizce konuşurken çektiği videoyu paylaştı. Büyüküstün paylaştığı video sonrası sosyal medyanın diline düştü.

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ensonhaber.com

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün İngilizce konuştuğu video sosyal medyanın diline düştü.

Tuba Büyüküstün, "Anlamak istiyorum" dediği videoda oyunculuk performansını sergiledi.

İngilizce videosu sosyal medyanın diline düştü

Ünlü isim videoda İngilizce olarak "Birkaç gün önce kendimi anlamak istiyorum, anlamaya ihtiyacım var derken buldum. Biri beni sevgiyle, dürüstlükle tutuyordu ve söyleyebileceğim tek şey anlamam gerektiğiydi!" dedi.

Tuba Büyüküstün'ün videosu kısa sürede Twitter'da yayıldı.

"O bile kendini anlamamıştır"

Büyüküstün için "Sıcaklardan oluyor bunlar", "İngilizce bildiğini göstermek istemiş", "O bile kendini anlamamıştır" şeklinde yorumlar yapıldı.