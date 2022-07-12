Tuba Torun ile Aykut Erdoğdu barıştı

Eski eşiyle olan ses kayıtları paylaşılan CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun "50 kişiyle yattı, ben ona babalık yaptım" dediği yeni eşi Tuba Torun, eşinin özrünü kabul ettiğini açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, geçtiğimiz ay CHP'li Tuba Torun ile evlendi.

Çiftin düğününün ardından Aykut Erdoğdu'nun eski eşi, Erdoğdu'nun daha önce Tuba Torun'la ilgili ses kayıtlarını sosyal medyada paylaştı.

Hastaneye kaldırıldı

Paylaşımın yayılmasından sonra Tuba Torun hastaneye kaldırılırken, Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun CHP'den istifa etti.

Eşi CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile birlikte CHP’den istifa eden Tuba Torun, yaşananlardan sonra ilk kez açıklama yaptı.

"Eşimin yanında oldum, özrünü kabul ettim"

Aykut Erdoğdu'nun kendisinden özür dilediğini ifade eden Torun, "Özel hayatımıza ilişkin suç teşkil eden kayıtların ortaya çıkmasıyla en az %60’ının bot hesap olduğu yorumlar denizinde canlı canlı boğulduk. Bu esnada destek olan, anlayan, savunan sayısız insan da oldu. Öncelikle onlara hepimiz adına çok teşekkür ederim; çünkü çok kez deneyimledim ki, dünya gemisini nefret saçanların kirli dilleri değil, aklı başında insanların sessiz kalması batırıyor. Kayıtların ortaya çıktığı ilk andan itibaren eşimin yanında oldum. Özrünü kabul ettim." ifadelerini kullandı.