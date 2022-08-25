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    Tuba Ünsal’dan Gülşen’e destek

    İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan Gülşen’e, Tuba Ünsal’dan destek geldi. Ünsal, Gülşen üzerinden sağ kesimi hedef aldı ve “İfade özgürlüğü onların elinde” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 18:05
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 18:13
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    Tuba Ünsal’dan Gülşen’e destek

    Gülşen, nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplileri hedef alıp “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor.” ifadelerini kullandı.

    O konsere ilişkin görüntüler dün sosyal medyada yayıldı ve bugün şarkıcı, Türkiye’nin gündemine oturdu.

    Destek veren var

    Emniyet tarafından gözaltına alınan Gülşen, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan resen soruşturma başlatılan şarkıcıya destek veren isimler de oldu.

    40 yaşındaki eski manken ve oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Gülşen'in çıkışı için “İfade özgürlüğü, sözde dindarların elinde.” dedi.

    Gülşen, İmam Hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor VİDEO

    “Aylardır Gülşen üzerinden sanatçılara demediğinizi bırakmadınız”

    Ünsal, destek açıklamasına şunları yazdı:

    “Bu ülkede ifade özgürlüğü hep sağ kesimin ve sözde dindarların elinde… Aylardır Gülşen üzerinden sanatçılara demediğinizi bırakmadınız. Kadınlar üzerinden yapılan açıklamalara hep göz yumdunuz ama başı sonu belli olmayan bir espri söz konusu yine sağcı bir grubu hedef alınca hop anında soruşturma… Tabii ki sonuna kadar Gülşen.”

    Tuba Ünsal’dan Gülşen’e destek #1

    Tuba Ünsal’dan Gülşen’e destek #2

    Tuba Ünsal’dan Gülşen’e destek #3


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