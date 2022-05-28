TÜBİTAK 612 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 2022 TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre TÜBİTAK, 612 proje personeli alımı yapacak. Peki TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte TÜBİTAK personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 612 proje personeli istihdam edeceğini duyurdu.

TÜBİTAK'ın konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayınladığı ilana göre alımlar; aday araştırmacı, araştırmacı, teknik ve destek personeli, Ar-Ge teknisyeni ve usta pozisyonlarına yapılacak.

Lisans mezunu olma şartının arandığı TÜBİTAK personel alımı için başvurular, Haziran ayında sona erecek.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, TÜBİTAK 612 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki, 2022 TÜBİTAK personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları ve kılavuz bilgileri...

2022 TÜBİTAK personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl başvuru yapılır?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 612 proje personel alımı için başvurular, 27 Mayıs-17 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'ne üye olduktan sonra, ''İlanlar'' alanından başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başvuru işlemleri, kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden üye olunarak gerçekleşecek. TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'ne üye olduktan sonra, ''İlanlar'' alanından başvurunuzu yapabilirsiniz.





TÜBİTAK personel alımı kadro dağılımı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 612 proje personeli istihdamı kadro dağılımı şu şekilde olacak;

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinde (ULAKBİM) görev yapmak üzere 84 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacak.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), SAGE, Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ve ULAKBİM'de Ankara, Konya ve Gebze'de görev yapmak üzere 413 proje personeli (araştırmacı) istihdam edilecek.

BİLGEM, SAGE ve RUTE'de Ankara ve Gebze'de görev yapmak üzere 15 proje personeli (teknik ve destek personeli) işe alınacak. BİLGEM, SAGE, RUTE ve UME'de Ankara ve Gebze'de görevlendirilmek üzere 67 proje personeli (Ar-Ge teknisyeni), ayrıca SAGE'de Ankara'da görev yapmak üzere 33 proje personeli (usta) da alınacak.