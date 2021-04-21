TÜBİTAK Ar-Ge personeli alım ilanı: TÜBİTAK Ar-Ge personeli başvuru şartları 2021

TÜBİTAK Ar-Ge personeli alımı ilanı, 21 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, TÜBİTAK Ar-Ge personeli başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

TÜBİTAK'a Ar-Ge Personeli Alımı yapılacağına ilişkin ilan Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı Enerji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 12 Ar-Ge mühendisi istihdam edilecek.

Peki, TÜBİTAK AR-GE personeli başvuru şartları nelerdir? İşte, detaylar...

TÜBİTAK AR-GE PERSONELİ ALIM İLANI 2021

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, "TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne (MAM) bağlı Enerji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere personel alınacaktır." bilgisi yer aldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayımlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

Başvurulara ilişkin yapılan açıklamada, "Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir." denildi.

12 kişinin alınacağı ilanın son başvuru tarihi 12 Mayıs 2021 olarak belirlendi. Resmi duyuruda başvuru şartları aşağıdaki gibi sıralandı:

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN