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    TÜBİTAK bursları artırıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK'ın araştırmacılara verdiği burs miktarlarının artırıldığını duyurdu.
    • AA
    • 28.02.2022 - 21:45
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    TÜBİTAK bursları artırıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine sonrasında gündemi değerlendirdi.

    Birçok konuda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının son bölümünü üniversitede lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası öğrencilerin burs miktarlarının arttırıldığı haberine ayırdı.

    LİSANS BURSLARI BİN 250 LİRA OLDU

    Erdoğan, "Öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'dan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz. Lisans öğrencisi bursu bin 250 liraya çıkarıyoruz.

    10 BİN LİRAYA KADAR BURS İMKANI

    Aynı şekilde başarı performanslarına göre yüksek lisans öğrencileri 3 bin ila 250 doktora, 5 bin 500 -7500 arası, doktora sonrası araştırmalarda, 7,500 -10 bin arasında aylık burs alabileceklerdir.

    2300 ÖĞRENCİ DESTEKLENECEK

    Stajyer araştırma burs programını uygulamaya almıştık. STAR programını yeniden açıyoruz. Bugün almaya başlayacağımız çağrı ile 2300 öğrencimizi destekleyeceğiz." dedi.

    TÜBİTAK bursları artırıldı #1


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