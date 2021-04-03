TÜBİTAK'tan SARB-83 paylaşımı: Karşı konulamaz kuvvet

TÜBİTAK, yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirilen Türkiye'nin ilk 1000 LB Ardışık Delici mühimmatı olan SARB-83'e ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki hamleleri durmak bilmiyor...

Son olarak TÜBİTAK, yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirilen Türkiye'nin ilk 1000 LB Ardışık Delici mühimmatı olan SARB-83'e ilişkin paylaşımda bulundu.

"KARŞI KONULAMAZ KUVVET"

TÜBİTAK'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Karşı Konulamaz Kuvvet! HABRAS Hedef Balistiği Dinamik Test Altyapısı'nda etkinliği test edilen SARB-83, güçlendirilmiş betonu delmeyi başaran Türkiye'nin ilk 1000 LB Ardışık Delici mühimmatıdır."





SARB-83 1000 LB DELİCİ BOMBA'NIN ÖZELLİKLERİ

SARB-83, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirilen, Harp Başlığı (ADHB) teknolojisine sahip, beton delici bir mühimmattır.

SARB-83'ün dış geometrisi, güdüm kiti arayüzleri, kütle, kütle merkezi ve eylemsizlik özellikleri 1000 lb (415 kg) ağırlığındaki MK-83 Genel Maksat Bombası (GMB) ile benzerdir.

Ön delici harp başlığı özelliği ile termobarik patlayıcılarla kullanılabilecek yeni nesil mühimmatlardan olan SARB-83, Mağaralar, uçak pistleri, hangarlar, sığınaklar, barajlar gibi öncelikli hedeflere yönelik geliştirilmiştir.

SARB-83, 1,8 metrelik betonu delerek, içeridekileri imha edebilecek yeteneğe sahip bir uçak mühimmatıdır.