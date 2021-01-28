TÜBİTAK'tan yerli aşı açıklaması

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, üzerinde çalışmaları devam eden yerli korona aşıları için "Diğer aşılardan farklı olarak virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek olacak" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları başarılı bir şekilde sürüyor.

Aşı uygulamasının 14. gününde, aşı yaptıranların sayısı 1,5 milyonu aştı.

Yerli aşı çıkana kadar yeterli miktarda doz aşıların da tedarik süreci devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün partisinin grup toplantısında yerli aşı çalışmalarının kullanılabilir seviyeye gelmesinin, Türkiye'nin önünü daha kolay görmesini sağlayacağını dile getirerek "Yurt dışından temin ettiğimiz aşıları hızla hizmete sunarken, yerli aşı ile ilgili çalışmalarımızı da yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"YERLİ AŞILAR DAHA GÜVENLİ OLACAK"

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da yaptığı bugünkü açıklamasında, koronavirüste yerli aşılar için "Bu aşılar yurt dışında çalışılanların benzeri değil, virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek aşılar olacaktır." dedi.