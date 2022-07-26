Tufan Erginbilgiç kimdir? Rolls Royce'un başına geçen Türk..

İngiliz devi Rolls-Royce, Tufan Erginbilgiç'in Rolls-Royce Holdings Plc'nin CEO'su olarak atandığını açıkladı.Bu haber üzerine Tufan Erginbilgiç'in hayatı merak konusu oldu.İşte merak edilen hayatı..

İngiliz devi Rolls-Royce, Tufan Erginbilgiç'in Rolls-Royce Holdings Plc'nin CEO'su olduğunu duyurdu.Tufan Erginbilgiç CEO'luk görevine 1 Ocak 2023 tarihinde başlayacak.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu haber sonrası Tufan Erginbilgiç'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.Kullancılar konu hakkında araştırma yapmaya başladı.Peki kimdir Tufan Erginbilgiç? İşte merak edilenler..

Tufan Erginbilgiç kimdir?

Aslen Kilis'li olan Tufan Erginbilgiç 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra sırasıyla 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde MBA programını ve 1989 yılında Ohio State Üniversitesi’ndeki Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimlerini başarıyla tamamlamıştır.

Tufan Erginbilgiç 1990 ve1997 yılları arasında Mobil Oil’da çalıştı.Ardından 20 yıla yakın BP'de çalışan Erginbilgiç bu sürenin son 5 senesini üst düzey yönetici olarak çalıştı.

Altyapı işletmelerinde büyük yatırımlara odaklanan ve 81 milyar doları yöneten bir şirket olan Global Infrastructure Partners'ın (GIP) ortağı olan Tufan Erginbilgiç, havacılık ve uzay teknolojisi grubu GKN'ninde aralarında olduğu ağır sanayi ve imalat şirketlerinde de bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.