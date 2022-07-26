Tufan Erginbilgiç, Rolls-Royce'un yeni CEO'su olacak

İngiliz mühendislik devi Rolls-Royce, Tufan Erginbilgiç'in CEO olarak atandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Erginbilgiç, görevi mevcut CEO Warren East'ten 1 Ocak 2023 itibarıyla devralacak.

İngiliz mühendislik devi Rolls Royce'ta idareyi bir Türk devralıyor.

BP'de uzun yıllar üst düzey görevlerde bulunan Tufan Erginbilgiç, bir başka İngiliz devi Rolls-Royce'un CEO'su oldu.

Erginbilgiç'in yeni görevine 1 Ocak 2023'te başlayacağı öğrenildi.

Ayrıca Erginbilgiç, şubat ayında istifa edeceğini açıklayan şirketin eski CEO'su Warren East'in yerini alacak.

Mühendislik geçmişi de olan Tufan Erginbilgiç, 20 yılı aşkın sürelik BP kariyerine sahipti.

20 yıllık BP kariyerinin ardından yeni sayfa açtı

Erginbilgiç, BP'nin rafinaj, petrokimya gibi operasyonlarını içeren alt iş birimlerini yönetti.

Bunun yanı sıra Global Infrastructure Partners'ın (GIP) ortağı olan Erginbilgiç, havacılık ve uzay teknolojisi grubu GKN dahil olmak üzere ağır sanayi ve imalat şirketlerinde de bağımsız yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Öte yandan görevlendirme kararı sonrası Rolls-Royce Yönetim Kurulu Başkanı Anita Frew'den bir açıklama geldi.

"CEO olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum"

Erginbilgiç'in CEO olarak atanmasından mutluluk duyduğunu söyleyen Frew, “Tufan Erginbilgiç'in CEO olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Tufan Erginbilgiç, çok uluslu şirketlerde, yüksek performanslı bir kültür oluşturma becerisiyle, kazanan ekiplerin lideri olarak öne çıktı. Kapsamlı bir stratejik ve operasyonel deneyime, havacılık ve uzay dahil olmak üzere güvenlik açısından kritik endüstrilerin yanı sıra düşük karbonlu teknolojilere geçişin sunduğu zorluklar ile ticari fırsatlar hakkında sağlam bir anlayışa sahip. Rolls-Royce'un son yıllarda attığı stratejik temeller üzerine inşa etmesini sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"Müşteriler, ortaklar ve Rolls-Royce ekibiyle çalışmayı dört gözle bekliyorum"

Tufan Erginbilgiç ise karara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Müşterileri enerji geçişini benimserken, önemli ticari fırsatlar ve stratejik evrim döneminde Rolls-Royce'a katılmaktan onur duyuyorum. Mühendislik mükemmelliği ve yenilikçi teknolojisi ile şirketin uzun yıllar boyunca oluşturduğu pazar konumlarının tam potansiyelini sunmaya ve tüm hissedarlar için değer yaratmak amacıyla bir büyüme altyapısı oluşturmaya kararlıyım. Bu ikonik küresel mühendislik markasının bir sonraki başarılı bölümünde dünyanın dört bir yanındaki müşteriler, ortaklar ve Rolls-Royce ekibiyle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.”

Tufan Erginbilgiç kimdir?

Tufan Erginbilgiç, 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra sırasıyla 1986’da Boğaziçi Üniversitesi’ndeki MBA programını ve 1989’da da Ohio State Üniversitesi’ndeki Ekonomi üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı.

BP Avrupa Perakende Operasyonları Başkanlığı görevinden sonra kârını dört katına çıkararak sektör liderliğine taşıdığı Madeni Yağlar Bölümü Dünya Başkanlığı dahil olmak üzere BP’nin farklı iş kollarında yöneticilik pozisyonlarında bulundu. . 2009 yılında Global Operasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Erginbilgiç, 2014-2020 yılları arasında global yakıtlar, madeni yağlar ve petrokimyasallar alanlarını içeren BP Downstream işinin Genel Müdürü (CEO) olarak görev yaptı.

Çalışmalarını Londra merkezli sürdürüyor

2011-2018 yılları arasında icracı olmayan üye olarak GKN plc Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştı. 2020 yılında Global Infrastructure Partners'a (GIP) ortak olarak katılan Tufan Erginbilgiç, enerji sektörü ve global operasyonlara odaklı çalışmalarını Londra merkezli olarak sürdürmekte.

Tufan Erginbilgiç, FTSE 100 üyesi olan DCC plc ve New York Borsa’sında kote CNH Industrial şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta. Tufan Erginbilgiç, Mayıs 2017'den itibaren Surrey Üniversitesi Stratejik Danışma Kurulunda bulunmakta. Tufan Erginbilgiç, 31 Mart 2021 tarihinden itibaren Tüpraş, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak görev yapmakta.